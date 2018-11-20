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20.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Россия, США, Сюжет дня, Экономика
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США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции в отношении России. Под ограничительные меры Минфина США попали две российские компании – Global Vision Group и «Промсырьеимпорт», а также заместитель директора последнего предприятия Андрей Догаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Санкции были введены из-за того, что указанные компании, якобы, занимаются поставками нефти из Ирана в Сирию. Экспорт из Ирана, напомним, также находится под ограничением со стороны США.

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8 ноября власти США уже расширяли санкционный список против России из-за конфликта вокруг Украины и Крыма, добавив в перечень трех физических лиц и девять организаций.

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