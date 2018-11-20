США ввели новые санкции против России

20.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции в отношении России. Под ограничительные меры Минфина США попали две российские компании – Global Vision Group и «Промсырьеимпорт», а также заместитель директора последнего предприятия Андрей Догаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Санкции были введены из-за того, что указанные компании, якобы, занимаются поставками нефти из Ирана в Сирию. Экспорт из Ирана, напомним, также находится под ограничением со стороны США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

8 ноября власти США уже расширяли санкционный список против России из-за конфликта вокруг Украины и Крыма, добавив в перечень трех физических лиц и девять организаций.