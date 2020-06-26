26.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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США вводят антироссийские санкции для удара по ЕС


Санкции США наносят экономический удар не только по России, но и по европейским странам. Таким образом, они наказывают ЕС за связи с РФ.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские санкции в значительной степени направлены не только на то, чтобы сократить возможности развития торгово-экономических связей с резидентами США, но и на то, чтобы влиять на процесс принятия решений европейским компаниями.

Также США отрезают возможность для стран членов Европейского союза с точки зрения их развития торгово-экономических связей с Россией. То есть, это инструмент удара не только по России для США, но и возможность бить по своим союзникам, наказывая их за нежелательные связи с РФ», – заявил Войтоловский.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессивное давление Вашингтона на своих европейских союзников является беспрецедентным фактом для трансатлантических отношений.


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