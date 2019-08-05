США выдали оппозиции в Сербии методички против России

05.08.2019, Москва, Елена Острякова

Антироссийские высказывания главы «Союза за Косово» Рады Трайкович являются частью американской методички, написанной для сербский оппозиционеров. США поставили задачу вырастить новое поколение сербов, ненавидящих Москву.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Это прописано американскими технологами, что одна из задач сербской оппозиции состоит в том, чтобы избавиться навсегда от привязанности к России. Для этого создан целый темник, один из первых пунктов в котором гласит: «в 90-х годах, когда НАТО бомбило Югославию, русские не пришли на помощь».

Все вменяемые люди понимают, что это не так. Но это же рассчитано не на очевидцев событий, а на современное поколение, которому можно полоскать мозги. Эта малоприятная женщина ровно тем и занимается», – сказал Гаспарян.

По его мнению, сейчас сербская оппозиция не сможет переломить общий пророссийский настрой в обществе, однако американские методики прописываются на годы.

«Если власть Сербии не будет предпринимать никаких мер, то через какое-то время это может сработать. Потому что, если человеку 50 лет говорить, что он свинья, то на 51-й он захрюкает. А я наблюдаю, что с каждым годом молодежь глупеет», – сказал Гаспарян.

Напомним, что Рада Трайкович, возглавляющая в Косово «дочернюю» структуру прозападного оппозиционного «Союза за Сербию», вступила в публичную перепалку с послом РФ. Она заявила, что Сербия потеряла Косово из-за недостаточной помощи России. Кроме того, Трайкович назвала российский гуманитарный центр МЧС в Нише военной базой, «нарушающий нейтралитет».