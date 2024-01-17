«США заблокировали помощь Украине из-за Зеленского» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
17.01.2024 18:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Страны западного блока прекращают помощь Украине, потому что видят, что её президент Владимир Зеленский не прекращает воровать даже после прямых требований Вашингтона.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока прекращают помощь Украине, потому что видят, что её президент Владимир Зеленский...

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«Жирный факт того, что этим зелёным барыгам, и в частности Зеленскому, плевать на Украину и на украинцев.

Вопреки предостережениям США и других послов G7 относительно того, что нужна спецпроверка при отборе главы Счётной палаты, Зеленский этого не сделал. И наплевал на их просьбу. Он назначил свою подружку, Ольгу Пещанскую, главой счётной палаты. А на её сестру записана вилла Зеленских в Италии.

Вот это кумовство. А что Зеленский говорил до выборов про кумовство?», – возмутился Лерос.

«Так вот, после этого спецпредставитель США Пенни Прицкер обсудила с представителями украинской власти это назначение и сказала, что США не будут молчать в случае других назначений без проверки.

И что мы видим дальше? Помощь, которая должна была нам идти от США в виде 61 миллиарда долларов, приостановилась.

А мы думаем: почему так происходит? Это всё можно назвать одним словом – Зеленский. Все мы прекрасно знаем, что в США заблокирована помощь Украине. Это всё происходит из-за Зеленского. Именно он дал эти ключевые карты в руки американским политикам, которые говорят об уровне коррупции. Они видят, что здесь творится», – подытожил он.

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