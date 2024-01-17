«США заблокировали помощь Украине из-за Зеленского» – депутат Рады
Страны западного блока прекращают помощь Украине, потому что видят, что её президент Владимир Зеленский не прекращает воровать даже после прямых требований Вашингтона.
Об этом в своём видеоблоге заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Жирный факт того, что этим зелёным барыгам, и в частности Зеленскому, плевать на Украину и на украинцев.
Вопреки предостережениям США и других послов G7 относительно того, что нужна спецпроверка при отборе главы Счётной палаты, Зеленский этого не сделал. И наплевал на их просьбу. Он назначил свою подружку, Ольгу Пещанскую, главой счётной палаты. А на её сестру записана вилла Зеленских в Италии.
Вот это кумовство. А что Зеленский говорил до выборов про кумовство?», – возмутился Лерос.
«Так вот, после этого спецпредставитель США Пенни Прицкер обсудила с представителями украинской власти это назначение и сказала, что США не будут молчать в случае других назначений без проверки.
И что мы видим дальше? Помощь, которая должна была нам идти от США в виде 61 миллиарда долларов, приостановилась.
А мы думаем: почему так происходит? Это всё можно назвать одним словом – Зеленский. Все мы прекрасно знаем, что в США заблокирована помощь Украине. Это всё происходит из-за Зеленского. Именно он дал эти ключевые карты в руки американским политикам, которые говорят об уровне коррупции. Они видят, что здесь творится», – подытожил он.
Спасибо!
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