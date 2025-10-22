США десятилетиями наполняли руководящие институты ЕС послушными дураками, которые легко откажутся от российских энергоносителей.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Откуда в принципе у европейцев родилась концепция, что если покупать энергоресурсы у России, это означает какую-то зависимость? Но при этом они подсаживаются на американские», – спросила ведущая.

«Это немножко шизофреническая конструкция: с одной стороны, понимание, что импорт – это зависимость, а с другой стороны присутствует самоуспокоенность, что «правильный» импорт – это хорошо.

Но СССР, а потом и Россия, ни разу не использовала поставки энергоносителей как способ политического давления на Европу. Они сами себя накручивают на тему, что русские опасны, придумали термин «энергетическое оружие».

А вторая часть этой шизофрении более сложная – европейцы убедили себя, что США безопасны для них. И сама Америка над этим поработала, когда СССР распался – появилась эта европейская бюрократия. И тут европейские экономики оказались в дурацкой ситуации, когда они вынуждены жить по чужим идеям», – отметил Симонов.