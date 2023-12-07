США жалуются, что Россия выдавила Украину с зернового рынка

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Россия выдавила Украину с зернового рынка, использует поставки продовольствия для увеличения своего политического влияния.

Об этом заявил посол США в ООН Роберт Вуд.

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«В то время как Россия захватывает большую долю мировых рынков зерна за счет Украины, она увеличивает свою способность использовать экспорт сельскохозяйственной продукции для получения политической выгоды в странах, которые сейчас зависят от России в плане продовольствия», – сказал Вуд.

Американец также пожаловался, что «Россия продолжает почти ежедневно наносить удары беспилотниками и ракетами по морской инфраструктуре Украины, портам и зернохранилищам».

Тем не менее, Вуд похвалил Киев за организацию вывоза зерна морем вопреки предостережениям России о том, что все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как поставщики оружия.

«Сегодня моряки в Черном и Азовском морях идут на большой риск, чтобы облегчить доставку продовольствия и товаров из Украины в остальной мир», – сказал американец.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что значительная часть черноземов Украины скуплены Западом, и именно в его интересах вывозится зерно за границу.