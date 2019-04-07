США знают, как обложить флажками Зеленского

07.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Потенциальная победа украинского комика Владимира Зеленского во второму туре не пугает Соединенные Штаты, хотя в Вашингтоне не в восторге от такой перспективы.

Об этом в материале о реакции Запада на первый тур выборов президента Украины пишет киевский еженедельник “Зеркало недели”.

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“Почувствует ли родственную душу в Зеленском Трамп? – задается вопросом издание. – Вполне возможно. В Порошенко он ее точно не видит”.

Ссылаясь на свои американские источники, еженедельник утверждает, что для США действующий президент Порошенко “неприятен, но понятен”, тогда как внесистемный Зеленский “вызывает настороженность и сплошные вопросы”.

“Хотя и его президентство, как утверждают наши собеседники, никоим образом Штаты не пугает. Они не в восторге от такой перспективы, но прекрасно знают, как и какими “флажками” его обставить, – резюмирует “ЗН”. – И не только его. Тень Коломойского зрима и ощутима. Она явно и существенно омрачает образ молодой и задорной команды реформаторов, которую пытаются продать на экспорт талантливые креативщики Зеленского, выставляя фронтменами “зеленой” команды знакомые и приятные Западу лица Данилюка и Абромавичуса”.

Примечательно, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер несколько дней назад заявил, что для Вашингтона не имеет значения, кто станет украинским президентом, но уже буквально на следующий день дал понять, что украинцам лучше голосовать за Порошенко, а не Зеленского.