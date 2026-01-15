«Ссора из-за права целовать польскую туфлю»: Змагары нажаловались на Тихановскую в Европарламент

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Очередной скандал потряс белорусскую политэмиграцию из-за приема на старый Новый год, устроенный для змагаров президентом Польши Каролем Навроцким в своем варшавском дворце Бельведер.

На тусовку попали не все, кто считал себя достойным. Бывший руководитель польского телеканала «Белсат», вещающего на белорусском языке, Алексей Дзикавицкий публично обвинил в этом офис самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской.

«Нашлись люди, которые сделали все возможное, чтобы меня из списка приглашенных вычеркнуть. Речь не о сотрудниках администрации первого лица польского государства, а о якобы «своих», которых чиновники попросили подготовить списки гостей. Думаю, я «стал неугоден» некоторым: не поблагодарил за нож в спину, а подлость назвал подлостью», – написал Дзикавицкий в американской соцсети.

Другие обиженки пошли дальше и собираются жаловаться на Тихановскую в Европарламент.

Об этом в эфире «Еврорадио» рассказал советник «президентки» Анатолий Лебедько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это ложка дегтя, которая может испортить бочку меда. Я знаю, что некоторые активные участники этой дискуссии пожаловались и в Европарламент, и в администрацию президента. Резонанс пошел. Я надеюсь, что он не критичный и это не красные флажки», – сказал Лебедько.

По его словам, и на самом приеме все прошло не совсем гладко.

«На самом приеме я наблюдал за реакцией белорусов. Когда выступал Навроцкий, все внимательно слушали. Когда выступала Светлана Тихановская, трое вышли из зала», – рассказал Лебедько.

Змагарские СМИ принялись разбирать, кого и за что не пригласили. Таким образом скандал сдетонировал и повлек за собой другие мелкие скандальчики и разборки. Так, беглый политолог Павел Усов собирается теперь судиться с изданием «Наша Нива». «Офису» Тихановской от него тоже досталось.

«Конечно, контакты с официальными лицами Польши, которая является нашим основным союзником в процессе демократизации, важны. Но, как мы видим, эти контакты пытаются монополизовать и использовать не в общенациональных интересах, а во внутренних организационных. Используют эти встречи как информационное оружие против критиков и противников офиса, что еще раз подчеркивает, что офис является вредной организацией», – сказал Усов.

Змагарские разборки традиционно вызывают только умылки в самой Белоруссии.