«Ссыт обычного народа» – журналист рассказал, как Порошенко слился с томос-тура

11.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко отказался от «томос-тура» по Волынской области из-за страха отвечать перед народом.

Так, ряд депутатов Волынского облсовета направили обращение главе областного управления СБУ с требованием сообщить точную дату визита Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Копию обращения в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», опубликовал журналист Александр Дубинский. По его словам, Порошенко испугался, что на встречах в Луцке ему будут задавать неудобные вопросы и отказался от поездки на Волынь.

«Вы уже, наверное, в курсе того, что Порошенко «слился» с томос-тура в Луцк. Причина – страх. Примитивный страх неудобных вопросов, которые могут последовать от граждан и местных депутатов, которые будут не из заказанной АП массовки. Порошенко просто боится общаться с не-купленными людьми. Если говорить прямо, – ссыт обычного народа. Поэтому если хотите помочь Порошенко побыстрее закончить агитационную поездку за наш счёт – пишите такие вот требования местным властям. Действуют как ладан на черта», – заявил Дубинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в городе Ровно на Западной Украине, где вчера начал свой предвыборный «томос-тур» Петр Порошенко, верующих запускали на службу в раскольнический храм новосозданной «СЦУ-ПЦУ» лишь после обыска с собаками.