Стали известны подробности кровавого теракта ВСУ под Донецком

03.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Взрывное устройство, на котором накануне подорвались двое мирных жителей ДНР, было установлено украинскими военнослужащими в ходе проведения очередного террористического акта.

Об этом сообщил официальный представитель НМ ДНР Олег Никитин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Террористические методы ведения войны являются отличительной чертой ВСУ, начиная с 2014 года. Украинские оккупанты, используя устройства для дистанционного минирования местности, целенаправленно создают смертельную опасность жизни мирных жителей.

1 мая 2021 года жертвами указанных терактов, совершаемых ВСУ, стали двое мирных жителей, 1954 г.р. и 1956 г.р., которые пасли скот на окраине населенного пункта Горловка и подорвались на одном из украинских взрывных устройств, получив тяжелые ранения», – сказал он.

О подробностях произошедшего рассказала родственница пострадавших.

«Позвонил сын, сказал, что отец подорвался на мине, попросил вызвать «скорую». Я вызвала. Конечно, были испуг, я не знала, где это произошло. «Скорую» вызывала на свой адрес, а уже потом корректировала.

Картина была жуткая. Отец лежал уже без стопы. Мама успела оказать ему первую помощь. Но когда оказывала ему помощь, наступила и она. У неё оторвало большую часть ноги.

Я при себе уже имела аптечку, наложила жгуты. В тот момент подъехал сын на машине, погрузили на плащ-палатки, и отвезли в больницу», – рассказала она.

Дежурный врач горловской горбольницы Валерий Майструк сообщил, что на данный момент состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает. Однако, они теперь навсегда останутся инвалидами.

Также, представитель МЧС ДНР Константин Пичугин призвал жителей республики быть осторожными, и при обнаружении подозрительных предметов – незамедлительно вызывать специалистов по номерам 101 или 102.

«Для маскировки взрывных устройств чаще всего используются бытовые предметы – сумки, игрушки», – подчеркнул Пичугин.