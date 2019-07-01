Стали известны подробности похищения начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР

01.07.2019, Донецк, Владимир Гладков

Сегодня экс-советнику правительства ДНР Роману Манекину пришло письмо с подробностями похищения бывшего начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пришло письмо в «личку», содержание которого не имею возможности перепроверить в настоящий момент. Но автор ссылается на людей, которые находятся у него в друзьях. С другой стороны, сообщение настолько тревожное, что сделать вид, что не получал, тянуть с его публикацией, означает навредить конкретным живым людям – нашим товарищам. Поэтому публикую», – написал он.

Далее Роман Манекин опубликовал текс письма, в котором описаны подробности похищения.

«Роман Владимирович, поделюсь новостью (может и не совсем новой): 27 июня, в нашем славном городе Снежном, силами ССО Украины, был похищен ополченец под позывным «Борисыч». В четырнадцатом он командовал ПВО нашего города. И именно из-за этого, надо полагать, он стал целью спецоперации – скорее всего, раскрутить тему малазийского «Боинга».

На сегодняшний день известно, что квартира напротив была снята двумя светловолосыми молодыми людьми, машину свою они ставили чуть поодаль в зеленых насаждениях, что в обилии растут вокруг бывшего Политцентра. Утром Цемах Владимир Борисович отвез свою жену на работу (директор Снежнянского Горного техникума), вернувшись, получил по голове удар бутылкой, после чего на собственной машине был вывезен через один из пунктов пропусков на коляске под видом парализованного отца по подложным документам. На следующее утро в пятницу, жене Цемах Ирине Владимировне на почту в техникум пришло представление от украинского адвоката, что именно он будет защищать его на суде.

Сработали профессионально, действовали днем и абсолютно нагло… боюсь, что без опубличивания этой трагедии Борисыч никогда не попадет в списки на обмен. С сотню ополченцев подтвердят эту инфу. Можете постучаться к любому из моих друзей в ВК в военке», – написано в сообщении.

Напомним, накануне российский военкор Александр Коц высказывал предположение, что похищение Владимира Цемаха может быть связано с попыткой запустить новую волну фейков о сбитом в 2014 году малазийском «Боинге».