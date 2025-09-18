«Сталина не спрашивали – не будем спрашивать и Путина!» – Макфол обнаглел на украинском ТВ

Анатолий Лапин.  
18.09.2025 09:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1172
 
Дзен


Россия не имеет никакого права заявлять протесты по поводу расширения НАТО к ее границам и оккупации альянсом исторических русских земель.

Об этом укро-СМИ заявил экс-посол США в России Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не имеет никакого права заявлять протесты по поводу расширения НАТО к ее границам...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Путин не может участвовать в этом разговоре. Мы не можем просить разрешения Путина… Это не его дело. Россия не является членом НАТО. Россия не является частью свободного мира. И, с исторической точки зрения, мы Сталина не звали в 1949 году и не спрашивали у него, «вы не против, что мы создадим НАТО?.. Поэтому я считаю, что это огромная ошибка позволять Путину входить в этот разговор», – заявил Макфол.

Интересно, что при этом в США по сей день действует доктрина Монро, объявляющая Западное полушарие зоной исключительных интересов Вашингтона. Иными словами, страны Латинской Америки и Карибского бассейна рассматриваются американцами как свои задворки. Примечательно, что первоначально доктрина Монро провозглашалась в обмен на обещание США не вмешиваться в дела Старого Света – но об этом янки давно не упоминают.

Зато в том же интервью Макфол призвал Трампа начинать «дипломатию принуждения».

«Президенту Трампу нужно также начинать давить. На моем языке это называется принудительная дипломатия. Это также и конфронтация, не только договоренность. Им нужно делать очень четкие вещи. Первое, новые санкции на Россию, и я подчеркиваю, что президент Трамп никаких новых санкций на Россию не наложил после его возвращения в Белый дом в этом году. И во-вторых, провозгласить новый пакет военной помощи Украине. Он продает оружие европейцам перед тем, как отправить на Украину. И это привлечет внимание президента Путина и создаст лучшие условия для переговоров».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить