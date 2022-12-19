Сталинградское наступление и Дебальцево: во Львове вспомнили, как русские воюют зимой

Запад должен очень серьёзно отнестись к словам командующего ВСУ Валерия Залужного, который прекрасно понимает, что боевые действия зимой будут очень непростые.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Со времён середины ХХ века не было ни одного прецедента, когда бы западная мировая пресса акцентировала внимание именно на мыслях, прогнозах и анализе военачальников такого уровня со времён генерала Эйзенхауэра (американский государственный и военный деятель, генерал армии (1944), 34-й президент США (20 января 1953 — 20 января 1961) Дуа́йт Дэвид Эйзенхауэр – ред.), генерала Макартура (американский полководец, обладатель высшего звания — генерал армии (18 декабря 1944) Ду́глас Мака́ртур – ред.), напомню, что первый из них разгромил гитлеровский Третий рейх на Западе, а второй разгромил милитаристскую Японию и поставил на место коммунистическую тварь корейско-китайскую, кстати, советскую тоже. И с того времени не было прецедента, когда бы такое внимание уделялось мыслям и позициям военачальника самого высокого уровня, который сейчас пишет историю», – вещал нацист.

«Конечно, текст интервью (Залужного – ред.) можно анализировать с разных точек зрения. Но главная мысль – магистральная и очень чёткая. Надо готовиться к главным испытаниям, которые ещё впереди. Когда календарная зима вступает в свои метеорологические права, нужно помнить, что агрессор на это никогда не обращал внимания. Нужно помнить, как они вели наступательные действия во время Сталинградского наступления 42-43-го годов, как они наступали на Дебальцево в 15-м году. То есть, они умеют и могут воевать зимой. И об этом говорит генерал Залужный», – констатировал боевик.