Сталлоне позвал украинского чемпиона сниматься в кино

13.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский боксер, чемпион мира Александр Усик отказался сниматься в фильме Сильвестра Сталлоне из-за тренировок.

Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Усик признался, что после завершения карьеры боксера хотел бы стать актером и сниматься в Голливуде.

«Сейчас же новый фильм вышел со Сильвестром Сталлоне, Сильвестр Сталлоне -режиссер. Он предлагал, чтобы я там снялся в роли, но я готовился к поединку, я не мог и сказал, что «простите». Ну, конечно, мне бы было очень интересно поиграть в кино. Я бы попробовал, например, или комедийного, или серьезного. Ну хотелось бы поиграть. Не имея образования киношного, это же нелегко это делать, вживаться в роль и находиться там на протяжении какого-то времени, чтобы, действительно, получилось красиво, от души, от сердца», – сказал Усик.

Отметим, что бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко снялся в нескольких эпизодических ролях в голливудских фильмах, в которых играл самого себя.

Кроме того, Усик заявил, что встанет на сторону монахов, если радикалы пойдут штурмовать Киево-Печерскую лавру.