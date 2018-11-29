На Украине начали подсчитывать убытки от военного положения

29.11.2018, Киев, Игорь Петров

Введение военного положения заставит инвесторов удержаться от вложений в экономику Украины, что станет одним из факторов падения национальной валюты.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Серьезный фактор, который будет продавливать гривну к девальвации – это все, что касается инвесторов. Большая часть инвесторов пытается ждать и не принимать окончательное решение о заводе своих инвестиций на тот момент времени, пока страна находится в состоянии военного положения. Это означает, что на протяжении месяца мы можем лишиться 100-200 миллионов долларов. Это средняя сумма, которую за месяц инвесторы заводят на территорию Украины. Минус 100-200 миллионов долларов – это фактор, который негативно влияет на курс гривны», – сказал Устенко.

Напомним, что на Украине ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.