Стало известно, как Шустер орально ублажает Ахметова

10.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Вернувшийся работать на Украину телеведущий Савик Шустер обслуживает интересы олигарха Рината Ахметова.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский пропагандист Роман Скрыпин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди «заробитчан» больше москалей, у которых нет никакого языкового барьера в нашей стране. Покупать их для исполнения воли своего патрона, хозяина Рината Ахметова проще, чем умолять украинских журналистов исполнять пожелания олигарха. Можно пару каналов включить и посмотреть на кукол, которые сидят в эфире – никто не запоминает их фамилий.

Шустер – это бренд, который продаётся за определённые деньги. Сейчас он обслуживает Рината Ахметова, то есть выполняет не присущую лицу мужского пола функцию – приносит Ахметову сексуальное и политическое удовольствие. В оральной форме, потому что балакает ртом», – сказал Скрыпин.

Напомним, что на днях Шустер начал выпускать политическое ток-шоу на телеканале «Украина», который принадлежит Ахметову.

Ранее политолог Владимир Корнилов рассказывал, как многие русскоязычные СМИ на Украине, в том числе принадлежащие Ринату Ахметову, столкнулись с серьёзными проблемами.