Стало известно местонахождение пункта выдачи российских паспортов жителям Донбасса

24.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

Один из пунктов выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик находится в приграничном городе Матвеев Курган Ростовской области.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, здание пункта соседствует с местной школой №1.

«Подготовка (ремонт, в частности) и организация процесса начались ещё в марте. Кроме того, объект находится под пристальным вниманием бойцов Росгвардии», – сообщил журналист.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.