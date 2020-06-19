Стало известно о враждебном отношении Трампа к Украине

19.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент США Дональд Трамп враждебно относится к Украине.

Об этом в своих мемуарах под названием «Комната, где это случилось» пишет бывший советник американского лидера Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Болтон пишет, что Трамп воспринимает Украину как преграду к налаживанию хороших отношений с Россией. Также президент США, по словам его бывшего советника, убежден, что Украина вмешивалась в американские выборы, состоявшиеся в 2016 году и играла на стороне противников Трампа – Демократической партии.

В мемуарах бывший советник Трампа подтвердил, что американский президент действительно задерживал военную помощь Украине, требуя от Киева начать расследование против своего конкурента на прошедших выборах, Джо Байдена. По словам Болтона, о вражеском отношении к Украине знали все чиновники в Белом доме.

Ранее киевский интернет-еженедельник «Зеркало недели» с сожалением написал, что президент США Дональд Трамп имеет шансы переизбраться на второй срок, что для Украины чревато негативными последствиями.

«Для нашей же страны переизбрание Трампа несет крупные риски. Украина для 45-го президента США не внешнеполитический приоритет, а лишь раздражающая помеха, с одной стороны, способная помешать его переизбранию, а с другой — препятствующая налаживанию отношений с путинской Россией», – уверял еженедельник.