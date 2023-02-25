Стало известно об отказе Шольца приехать в Киев

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев на годовщину начала СВО, но тот отказался. Об этом 24 февраля сообщило немецкое издание Bild.

В качестве компенсации, в тот же день видеообращение Зеленского было показано в резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации издания, переговоры между Германией и Украиной о приезде Шольца в Киев именно 24 февраля велись. Но для канцлера, который вечером того же дня должен был отправиться с визитом в Индию, «идея из Киева, очевидно, возникла слишком спонтанно», говорится в материале.

Однако, как отмечает Bild, утром в пятницу для Владимира Зеленского была организована возможность обратиться к немецким политикам и журналистам, собравшимся в резиденции президента ФРГ Штайнмайера – замке Bellevue.

Как известно, канцлер Германии с начала СВО был на Украине лишь один раз – в июне 2022 года, когда прибыл в Киев вместе с лидерами Италии, Румынии и Франции. При этом 24 февраля 2023-го в Киев приехал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, что стало его пятым визитом в столицу Украины за последний год.

Как сообщал «ПолитНавигатор», посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что заверения официального Берлина ничего не стоят на деле.