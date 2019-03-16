Стало известно, за что Меркель отчитала Порошенко

16.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Канцлер Германии Ангела Меркель указывала властям Украины на сообщения о гонениях, которым подвергнуты левые партии в бывшей советской республике, после чего Киев решил в качестве «витрины» создать фейковую левую политсилу, призванную демонстрировать для Запада отсутствие репрессий.

Об этом в интервью лидеру радикальной группировки «Наждак» Николаю Дульскому рассказал экс-депутат Верховной Рады и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любое настоящее левое движение в сегодняшней Украине невозможно. Возможно – фейковое, то, которое сейчас активно создаётся Администрацией президента.

Это движение начало возникать после недавнего визита Меркель в Украину. Насколько мне известно, был такой визит, и она поставила перед Порошенко вопрос о том, что вся цивилизованная Европа в ужасе от того, что в Украине коммунистов преследуют, никакого социал-демократического проекта нет, и это даёт основание разным силам в Европе, в мире выступать о том, что в Украине преследуются социал-демократические начинания, что только такой звериный национализм, что только такой звериный капитализм, то есть, олигархический капитализм только в Украине и возможен.

Была дана команда, Пётр Алексеевич начал создавать. Сейчас по Украине много билбордов Каплина», – рассказал Волга.

«Он же, если разобраться, очень связан с «БПП». То есть, он погавкивает в сторону «Народного фронта», в сторону Авакова, но, в то же время, в сторону Порошенко ни разу не гавкал.

Мы получаем подмену. По сути, Порошенко развивает своего Каплина, а Аваков – своего Киву. Но Каплин хоть как-то выглядит относительно, Кива ж это вообще, просто издевательство, плевок в лицо всем левым», – отметил Дульский.

«Да, увы. И, увы, сейчас по Украине очень активно распространяется фотография, на которой Каплин и за ним Кононов, Ольга Богомолец и, к сожалению, Александр Мороз в этой всей тусовке. Он будто бы благословляет всё это», – согласился Василий Волга.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что, помимо президентской администрации, спонсором фейкового левого проекта Каплина называется беглый олигарх Сергей Курченко, в свое время фигурировавший в публикациях СМИ как «кошелек Януковича». Если верить словам Волги, Курченко может помогать нужному Банковой проекту Каплина в обмен на сохранение некоторых из оставшихся на Украине активов.