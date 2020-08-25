Стало понятно, кто написал Тихановской ее биполярную речь в Европарламенте
Экс премьер-министр Литвы Андрюс Кубилиус сказал сегодня рано утром слово в слово то, что через несколько часов произнесла бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на заседании комитета Европарламента по международным делам.
Это произошло в эфире белорусского youtube-канала ОГП-ТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Белоруссии сейчас происходит демократическая революция, не геополитическая», – сказал Кубилиус.
Однако в отличие от Тихановской, он свою мысль развил.
«Эта демократия будет иметь большие геополитические последствия. В том смысле, что станет примером для развития России», – сказал Кубилиус.
Напомним, что сразу после окончания выборов в Белоруссии Тихановская бежала в Литву.
Как сообщал «ПолитНавигатор», Тихановская запуталась, читая по бумажке в Европарламенте, которую посчитали проявлением биполярного расстройства.
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