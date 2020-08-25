Стало понятно, кто написал Тихановской ее биполярную речь в Европарламенте

25.08.2020, Москва, Елена Острякова

Экс премьер-министр Литвы Андрюс Кубилиус сказал сегодня рано утром слово в слово то, что через несколько часов произнесла бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на заседании комитета Европарламента по международным делам.

Это произошло в эфире белорусского youtube-канала ОГП-ТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии сейчас происходит демократическая революция, не геополитическая», – сказал Кубилиус.

Однако в отличие от Тихановской, он свою мысль развил.

«Эта демократия будет иметь большие геополитические последствия. В том смысле, что станет примером для развития России», – сказал Кубилиус.

Напомним, что сразу после окончания выборов в Белоруссии Тихановская бежала в Литву.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Тихановская запуталась, читая по бумажке в Европарламенте, которую посчитали проявлением биполярного расстройства.