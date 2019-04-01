Стало понятно, почему Муждабаев готов распрощаться с половиной Украины

01.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Заявление киевского пропагандиста Айдера Муждабаева, призвавшего ответить стрельбой на поражение президента Порошенко в первом туре, вызвано страхом лишиться довольствия.

К такому выводу в своем блоге приходит киевский журналист Андрей Манчук.

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“Самое смешное, что все эти коллективные муждабаевы, которые призывают расстрелять половину своих сограждан – за неправильное голосование на “демократических” выборах – делают это даже не в силу националистического безумия. Они просто знают, что в случае поражения Порошенко их снимут с бюджетного довольствия, государство прекратит финансировать их никому не нужные, разжигающие ненависть телеканалы, сайты и блоги – а за это самое разжигание, возможно, придется ответить перед законом”, – полагает Манчук.

Он уверен, что подобным персонажами движет сейчас “страх и жадность”, а потому они надеются, что на Украине повторятся кровавые события, имевшие место в 1973 году в Чили или в России 1993 года.

Ранее, как собщал “ПолитНавигатор”, Муждабаев впал в депрессию по итогам выборам, объявил половину страны предателями, заявив, что “придется стрелять”.