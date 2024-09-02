«Стамбул» сорвался, потому что Россия за бесценок получала кастрированную Украину – Нуланд

Результатом так называемых «Стамбульских соглашений», которые были достигнуты в ходе переговоров между Украиной и Россией в начале СВО, была бы демилитаризированная Украина, лишенная ракетных возможностей, а Россия сохраняла территории и не несла ответственности.

Об этом в эфире видеоблога объявленного в розыск иноагента Михаила Зыгаря заявила бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет. И тогда нам, британцам и всем остальным стало ясно, что главное условие Путина было зарыто в приложении к документу, над которым они работали. Оно запрещало Украине иметь после заключения сделки некоторые системы вооружений. Так что Украина по сути была бы ослаблена как военная сила. При этом аналогичных ограничений для России не было, от России не требовалось отступить, от нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной, ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась. Но я думаю, что многие люди и, возможно, сам Зеленский подозревали, что они вот-вот попадут в ловушку. И если Путин мог получить эту полностью кастрированную, демилитаризованную Украину за бесценок – с чего бы ему отказываться?», – заявила Нуланд.

Напомним, ранее глава украинской переговорной группы Давид Арахамия заявил, что его задачей было – тянуть время в общении с российскими представителями. Арахамия признал появившуюся ранее информацию о том, что сорвал заключение мирного соглашения в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.