Станция «Тупик»: европейское трио прибыло в Киев уламывать Зеленского отдать Донбасс и Крым

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Новости Украины

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину для переговоров с Зеленским.

Об этом сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24. СМИ также публикуют фото из поезда, в котором они ехали в Киев.

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Итальянская газета Repubblica также публикует фото лидеров Франции, Германии и Италии по пути на Украину.

«Когда бы еще они все вместе так покатались по южнорусским степям!», – иронизирует в своем блоге политолог Владимир Корнилов.

А политолог Марат Баширов обраает внимание на то, что перед сегодняшней встречей с Макроном, Шольцем и Драги Зеленский вчера созванивался с британским премьером Джонсоном и американским президентом Байденом . Политолог считает, что целью созвона было получение Зеленским «ценных указаний» от лидеров англосаксов.

«Европейцы не случайно приехали втроём. Им нужен мир, а для этого Киев надо уговорить сдать часть территорий. От СВО на Украине они загнали Европу в бесконечный коридор падения своих экономик. Британцам и США война ещё нужна. У Байдена на кону выборы в Конгресс и он объясняет рост цен на ГСМ войной. Если её сейчас остановить, то цены не упадут, а войны уже не будет. На кого тогда списать собственные ошибки? Да и ВПК требует денег из бюджета за счёт поставок оружия на Украину. А Джонсон параллельно играет в иную игру – новый финансовый мир, представляя одну из мировых партий», – указывает Марат Баширов.

Также Баширов обращает внимание на тот факт, что лидеры “старой Европы” не взяли с собой в Киев польского президента Анджея Дуду, указав ему тем самым на его место в неформальной иерархии ЕС.