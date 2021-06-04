Станет ли минский формат будапештским?

04.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Каждый раз конфликты между Западом и Востоком означали плохие новости для Центральной Европы.

Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Издание напомнило, что Киев пытается добиться переноса переговорной площадки по донбасскому урегулированию из Минска в другую европейскую страну, и поинтересовалось, готова ли Венгрия выступить такой площадкой.

«Послушайте, мы всегда рады помочь. Мы находимся в Центральной Европе, а это значит, что мы очень хорошо знаем из истории: всякий раз, когда происходил конфликт между Востоком и Западом, это всегда несло плохие новости для нас, Центральной Европы. Более уважительное, более доверительное, более прагматичное и более успешное сотрудничество между Востоком и Западом — для нас это интерес национальной безопасности», – сказал министр.

«Так что если мы можем быть полезны в диалоге, мы будем очень рады помочь. Но решение зависит не от нас. Речь идет о процессе. И если участники переговорного процесса попросят нас об этом, мы так и сделаем. Но однозначно, выступать здесь волонтером — в этом нет смысла», – добавил Сийярто.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что Киев больше не будет отправлять своих представителей на переговоры в Минск.