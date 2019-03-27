«Стану президентом – все выучу» – позор Тимошенко в эфире

27.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-боевик “АТО”, кандидат в президенты Украины и депутат ВР Юрий Тимошенко, играющий роль спойлера Юлии Тимошенко, не только не знает ответов на элементарные вопросы о должности, на которую он якобы претендует, но даже не знаком с собственной командой.

Об этом он признался в эфире «4 канала» заявил, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подождите, это, кажется, то ли 5-я, то ли 10-я статья, я точно не помню. Но я помню, что этот вопрос по Крыму, чтобы мы признали крымско-татарский народ неотъемлемой частью украинского народа – про то, кажется, как раз говорилось в 5-й статье. Точно вам не скажу, не знаю же я её на память, уж простите», – промямлил он в ответ на вопрос о 5-й статье Конституции Украины.

После этого журналистка, подсказав, что там идёт речь о полномочиях президента, спросила, при каких условиях полномочия президента прекращаются досрочно.

«Импичмент, наверное. Точно вам не скажу, нужно посмотреть. Не сомневайтесь, стану президентов – всё выучу», – пообещал Тимошенко.

Работница 4 канала также решила проверить, насколько хорошо кандидат в президенты знает своих непосредственных подчинённых, отметив, что у него очень много доверенных лиц.

«Если у меня 16 доверенных лиц – значит, моя команда работает хорошо. Если их должно быть 16, то их будет 16. Я один не в состоянии это всё потянуть, и у меня есть команда, которая очень чётко делает всё, что необходимо. Я помню, как я в последнее время лично дал трём людям свидетельства доверенных лиц. Конечно, я знаю, кто они, как я мог дать свидетельство незнакомому человеку», – заверил кандидат.

Однако киевская журналистка не успокоилась, и поинтересовалась, знакомо ли кандидату в президенты такое имя, как Малик Светлана Михайловна.

«Нет, не припоминаю», – подумав, ответил Тимошенко.

«Эта ваше доверенное лицо», – просветила журналистка, однако наткнулась на грубоватый вопрос: «Ну и что?».

Напомним, накануне на Украине стартовала очередная дорогостоящая кампания Юрия Тимошенко, призванная дискредитировать экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на президентских выборах.