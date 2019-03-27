Выборы
//exit;
27.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

«Стану президентом – все выучу» – позор Тимошенко в эфире

Экс-боевик “АТО”, кандидат в президенты Украины и депутат ВР Юрий Тимошенко, играющий роль спойлера Юлии Тимошенко,  не только не знает ответов на элементарные вопросы о должности, на которую он якобы претендует, но даже не знаком с собственной командой.

Об этом он признался в эфире «4 канала» заявил, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Подождите, это, кажется, то ли 5-я, то ли 10-я статья, я точно не помню. Но я помню, что этот вопрос по Крыму, чтобы мы признали крымско-татарский народ неотъемлемой частью украинского народа – про то, кажется, как раз говорилось в 5-й статье. Точно вам не скажу, не знаю же я её на память, уж простите», – промямлил он в ответ на вопрос о 5-й статье Конституции Украины.

После этого журналистка, подсказав, что там идёт речь о полномочиях президента, спросила, при каких условиях полномочия президента прекращаются досрочно.

«Импичмент, наверное. Точно вам не скажу, нужно посмотреть. Не сомневайтесь, стану президентов – всё выучу», – пообещал Тимошенко.

Работница 4 канала также решила проверить, насколько хорошо кандидат в президенты знает своих непосредственных подчинённых, отметив, что у него очень много доверенных лиц.

«Если у меня 16 доверенных лиц – значит, моя команда работает хорошо. Если их должно быть 16, то их будет 16. Я один не в состоянии это всё потянуть, и у меня есть команда, которая очень чётко делает всё, что необходимо. Я помню, как я в последнее время лично дал трём людям свидетельства доверенных лиц. Конечно, я знаю, кто они, как я мог дать свидетельство незнакомому человеку», – заверил кандидат.

Однако киевская журналистка не успокоилась, и поинтересовалась, знакомо ли кандидату в президенты такое имя, как Малик Светлана Михайловна.

«Нет, не припоминаю», – подумав, ответил Тимошенко.

«Эта ваше доверенное лицо», – просветила журналистка, однако наткнулась на грубоватый вопрос: «Ну и что?».

Напомним, накануне на Украине стартовала очередная дорогостоящая кампания Юрия Тимошенко, призванная дискредитировать экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на президентских выборах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть