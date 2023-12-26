«Станут целью номер один» – у Карасёва рассказали, почему депутатам Рады никак нельзя в окопы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если депутаты Верховной рады массово отправятся на фронт, то русские будут специально их отстреливать, чтобы лишить Украину государственности.

Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Верховная рада является полномочной, если её состав не менее 300 народных депутатов. Для того, чтобы Верховная рада могла голосовать, у нас же есть нормы, когда нужно 300 голосов – изменения в Конституцию, преодоление вето президента. Но когда у нас будет 299 депутатов – всё, Верховная рада неполномочная, она становится бесполезной, любой законопроект и постановление такой Верховной рады будет незаконным. Когда кто-то хочет послать из-за своей желчи, из-за своей токсичности народных депутатов в окопы, народные депутаты станут первыми целями, важными целями. Потому что Путин и его власть точно понимают конституционное право, вот тогда своих целей Путин добьётся – уничтожение государства. Когда не будет полномочной Верховной рады – всё», – уверял Шевченко.

При этом он раскритиковал своих коллег, которые пошли на фронт.

«Заниматься популизмом? Взять автомат, пойти на вторую линию на Херсоне и сидеть там в окопе делать вид, что ты воюешь? Это такое себе, знаете, занятие. Это не ко мне. Моя совесть чиста», – высказался депутат.

«Многие сидели там и селфи делали, были такие. Сидели под Николаевом, под Херсоном», – подтвердил Вадим Карасёв.

Отметим, что на Украине широкий резонанс спровоцировал внесённый Кабмином в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», где фактически безглазым инвалидам на фронт можно, а депутатам – нельзя.