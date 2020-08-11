11.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Беспорядки, Вооруженные силы, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Украина
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Старая Европа боится конфликтовать с Россией из-за Белоруссии


Москва учла ошибки и их последствия, когда не ввела войска на Донбасс и Украину, и теперь, когда майданом охвачены белорусские города, посылает ЕС чёткие сигналы о готовности защищать Белоруссию.

Об этом в эфире телеканала «НСН» заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва учла опыт Украины. Точнее сказать, опыт нашей ошибки неввода войск на Юго-Восток Украины, и теперь мы посылаем сигналы о том, что не надейтесь, что мы будем вести себя так, как мы вели себя по отношению к украинскому государственному перевороту. Не будет такого, мы не позволим вам захватить Белоруссию.

А Запад научен опытом Крыма и Донбасса, и он тоже побаивается это делать. Поэтому Берлин и Париж категорически против авантюры руководства Варшавы и Вильнюса в этих белорусских делах», – отметил политолог.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что кукловодом белорусского майдана является Польша.


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