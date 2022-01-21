«Старье, пригодное для утилизации: экс-офицер СБУ о британских поставках

Великобритания поставила на Украину старые противотанковые системы, срок эксплуатации которых якобы истекает в этом году.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил офицер СБУ в запасе Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мулыка, Великобритания отправила эти системы для того, чтобы они по факту были утилизированы на Украине.

«Оказывается, их технические характеристики и справка к ним, если на русском языке, оказывается, выпущены… в 2002-м году. А вот в документах в ТТХ – тактико-технических характеристиках к этим комплексам, было указано… тут их было выпущено 20 тысяч этих систем, срок хранения этих комплексов составляет 20 лет. А теперь математика – 2002-й год и 2022-й год. А срок хранения этого комплекса 20 лет. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются.

Конечно, это наводит на некоторые мысли. Их нужно использовать, а если их нужно использовать, то именно в это время, в 22-м году. Что это как не прямое принуждение к использованию комплексов, а это военный конфликт. Конечно, мне не хочется напрямую обвинять наших заморских партнеров в том, что они поставляют нам оружие для того, чтобы мы его успели использовать, пока не истекли сроки хранения», – утверждает Мулык.