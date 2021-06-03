Старейший политзаключенный Украины: Русскую весну в Харькове предали Добкин и Кернес

03.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В феврале 2014-го года рядившиеся в футболки с логотипом спецподразделения «Беркут» руководители Харькова Михаил Добкин и Геннадий Кернес предали сторонников Русской весны и тайно уехали в швейцарский Цюрих, где в то время находился олигарх Игорь Коломойский, спонсировавший украинских боевиков.

Об этом в эфире интернет-канала «Блогер БН Live» заявил освобожденный по обмену старейший политзаключенный, харьковский ученый Мехти Логунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Логунова, чаша весов, на которой находились зарубежные активы Добкина и Кернеса, перевесила патриотизм.

«22-го или 23-го февраля, ночью приезжают Кернес и Добкин на площадь, я ее называю по-прежнему площадь Дзержинского. Их встречают «на ура», они проходят и говорят: «Мы занимаемся», какие-то слова говорят. И идет слух, что Добкин едет к Путину просить помощи, а Кернес едет к Рамзану Кадырову за помощью. Я пришел ночью, включил интернет, посмотрел и сразу увидел: в Европе секвестирована вся недвижимость Добкина и Кернеса и все счета денежные, валютные. Никуда они, ни к какому Рамзану, ни к какому Путину, никто никуда не поехал. Поехали они к Коломойскому в Цюрих, и все. И сдали нас. То есть, приобретенная собственность дороже всего, вот и все», – заявил Логунов.

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее рассказал, как ныне покойный мэр Харькова Геннадий Кернес помог подавить протесты участников Русской весны, хотя за несколько недель до этого обещал не сдать город бандеровцам.

Сам Кернес также подтверждал эти сведения в интервью блогеру Анатолию Шарию.

«В Харькове я принимал участие во всех процессах, которые были связаны с так называемой «Русской весной», чтобы не допустить создания ХНР в городе Харькове. Я был против того, чтобы Харьков вышел из состава Украины. Я считал и считаю, что Харьков – это часть Украины, и верил в то, что большинство людей согласны со мной, поэтому я никуда не убежал, никуда не уехал, я находился на месте и отстаивал эту точку зрения. Тут дело доходило до того, что чуть ли не началась сессия о создании ХНР, но мы разогнали эту сессию, и ничего у них не получилось. Что касается Донецка и Луганска, мне кажется, что в Луганске чуть по-другому развивались события и в Донецке. Там и мэры уехали, бросив все на произвол судьбы, и уехали губернаторы. Поэтому там было поле вольное. Хотя в Харькове тоже было достаточно много приверженцев водрузить русский флаг», – заявил Кернес.