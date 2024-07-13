Стариков: НАТО готовит Украину к «гибридному генеральному сражению»

Украина в августе-сентябре предпримет наступление, которое приведёт к «генеральному сражению», определяющему дальнейший ход конфликта.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением, я говорил, и вот уже Салливан то же самое начал говорить про эти даты. Естественно, чтобы решить проблемы на фронте, мы готовим наступление в этот период. Для него нам Запад даёт соответствующее вооружение, в том числе самолёты F-16 и системы ПВО, поэтому сейчас идёт подготовка, и это сражение, которое – в позиционной войне не может быть генерального сражения, но оно будет чем-то гибридным, какое-то военное событие будет. И оно решит ситуацию на войне.

В российско-украинской войне в августе-сентябре какое-то военное событие решит. И как РФ готовится к этому сражению, так и Украина, для того, чтобы сесть за стол переговорах на более сильной позиции. Поэтому пожелаем нашему Генштабу, чтобы они всё правильно спланировали», – сказал Стариков.