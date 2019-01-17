Стариков в Донецке осудил депортацию Бойко

17.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

Депортация из России украинской журналистки Елены Бойко нанесла ущерб репутации российского государства.

Об этом во время встречи с читателями в Донецке заявил российский общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соответствии с российскими законами, человека высылают в государство, которое ведет политические репрессии. Поэтому этого допускать нельзя. Нужно искать законную зацепку, чтобы это не выполнилось. Если человек, выражает ту или иную политическую позицию, а особенно пророссийскую, то он не может быть выдаваем в государство-враг. Если вы выдаете своих союзников, то посылаете сигнал всему миру, что с вами нельзя иметь дела. Никакое уважающее себя государство так не может себя вести», – ответил Стариков на соответствующий вопрос из зала.

Напомним, ранее СБУ опубликовала видеосъемку момента предъявления обвинений журналистке Елене Бойко, которая накануне была выслана из России за нарушение миграционного законодательства.