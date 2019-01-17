//exit;
17.01.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Стариков в Донецке осудил депортацию Бойко

Депортация из России украинской журналистки Елены Бойко нанесла ущерб репутации российского государства.

Об этом во время встречи с читателями в Донецке заявил российский общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В соответствии с российскими законами, человека высылают в государство, которое ведет политические репрессии. Поэтому этого допускать нельзя. Нужно искать законную зацепку, чтобы это не выполнилось. Если человек, выражает ту или иную политическую позицию, а особенно пророссийскую, то он не может быть выдаваем в государство-враг. Если вы выдаете своих союзников, то посылаете сигнал всему миру, что с вами нельзя иметь дела. Никакое уважающее себя государство так не может себя вести», – ответил Стариков на соответствующий вопрос из зала.

Напомним, ранее СБУ опубликовала видеосъемку момента предъявления обвинений журналистке Елене Бойко, которая накануне была выслана из России за нарушение миграционного законодательства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfro[email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Стариков объяснил, почему не последовала ответка на убийство Захарченко
Монтян: Депортация Бойко – урок всем украинским беженцам
«Меня вышвырнули как тряпку»: Украинские пограничники забрали депортированную журналистку Бойко
«Депортация Елены Бойко – это госизмена»
Опомнились: Вице-спикер Госдумы осудил высылку украинской журналистки Бойко
Депортированная журналистка Бойко пытается прорваться обратно в Россию
СБУ опубликовала видео с высланной из России журналисткой Бойко
Известный военкор обвинил российское правосудие в запредельной подлости и предательстве
Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России
Союз политэмигрантов Украины назвал виновных в депортации Бойко
Бойко предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины
Началась высылка из России героини ток-шоу с Украины
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть