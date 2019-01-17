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17.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политические репрессии, Преследования журналистов, Украина
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СБУ опубликовала видео с высланной из России журналисткой Бойко

СБУ опубликовала видеосъемку момента предъявления обвинений журналистке Елене Бойко, которая накануне была выслана из России за нарушение миграционного законодательства, несмотря на заявление о необходимости предоставить политическое убежище.

Как сообщает пресс-центр СБУ, Бойко подозревают в уголовном преступлении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По версии украинских спецслужб, Бойко распространяла антиукраинскую пропаганду и призывала к нарушению территориальной целостности страны.

«В августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.

14 декабря прошлого года пропагандистка была объявлена в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ее привода для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения – содержание под стражей», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», известная по участию в российских ток-шоу журналистка из Львова Елена Бойко, покинувшая Украину после Евромайдана, выслана из РФ за нарушение миграционного законодательства.

Политолог Руслан Осташко, защищавший Бойко, сообщил, что журналистку с нейтральной полосы на границе в Харьковской области забрали украинские пограничники, закрыли в отдельной комнате и приставили автоматчиков.

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