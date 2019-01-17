СБУ опубликовала видео с высланной из России журналисткой Бойко

17.01.2019, Киев, Максим Карпенко

СБУ опубликовала видеосъемку момента предъявления обвинений журналистке Елене Бойко, которая накануне была выслана из России за нарушение миграционного законодательства, несмотря на заявление о необходимости предоставить политическое убежище.

Как сообщает пресс-центр СБУ, Бойко подозревают в уголовном преступлении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По версии украинских спецслужб, Бойко распространяла антиукраинскую пропаганду и призывала к нарушению территориальной целостности страны.

«В августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.

14 декабря прошлого года пропагандистка была объявлена в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ее привода для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения – содержание под стражей», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», известная по участию в российских ток-шоу журналистка из Львова Елена Бойко, покинувшая Украину после Евромайдана, выслана из РФ за нарушение миграционного законодательства.

Политолог Руслан Осташко, защищавший Бойко, сообщил, что журналистку с нейтральной полосы на границе в Харьковской области забрали украинские пограничники, закрыли в отдельной комнате и приставили автоматчиков.