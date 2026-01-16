Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лондон продолжает демонстрировать, что его ставка на войну с Россией украинским пушечным мясом остается неизменной.

Об этом свидетельствует опубликованная «Европейской правдой» (дочерний портал антироссийского рупора соросятни «Украинская правда») колонка британского премьера Кира Страмера.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Материал пропитан дешевым пафосом о демократии, «кровожадном Путине», но есть и некоторые любопытные подробности. Например, британский премьер, по сути, развенчал миф о гениях украинкой оборонки, якобы самостоятельно сумевших наладить массовый выпуск дронов.

«Взгляните на британских и украинских технарей, совместно разработавших беспилотники-перехватчики, чтобы уничтожать «Шахеды» до того, как они достигнут домов, больниц и электростанций. Мы производим тысячи таких перехватчиков каждый месяц, чтобы отправлять их в Украину. Несколько дней назад мы объявили, что разрабатываем новые тактические баллистические ракеты для Украины, которые усилят вашу огневую мощь в борьбе с военной машиной Путина», – бахвалится британец.

Вспомнил он и о военных гарантиях Украине, указав, что вместе с Францией Британия «пошли еще дальше», чем США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».