«Старые импотенты!» – Военкоры вновь обрушились на Затулина

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Российские солдаты не должны испытывать жалости к противнику, иначе их ждет погибель.

Об этом в эфире программы «60 минут» заявил бывший руководитель пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Бессонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бессонова, российские военные должны зеркально отказаться от сантиментов по отношению к противнику, как накануне объявил главком ВСУ Валерий Залужный.

«Нам нужно учиться такой же позиции, потому что мы пытаемся быть гуманистами. На войне это не работает. Каждый солдат должен понимать – тот, кто стоит напротив него, в соседних окопах, по линии фронта, – враг. Там нет хороших украинцев-солдат и плохих нацистов, там – враги, которых нужно убивать, или они убьют тебя. Им нельзя сдаваться в плен, потому что три ублюдка просто 11 солдат могут расстрелять, которые решили сдаться, не захотели воевать. Каждый солдат должен понимать – там враг, и для того, чтобы выиграть в этой войне, чтобы выжить, нужно убивать врага», – отметил Бессонов.

С ним не согласился депутат Госдумы Константин Затулин:

«Мы не имеем никакого ни человеческого, ни морального права солидаризироваться с людьми, которые заявляют, что надо убивать русских, а мы в ответ скажем, надо убивать всех украинцев. Но, поскольку на Украине живут и воюют с нами украинские русские, то надо будет добавить «и русских тоже»… Такими мы не будем, несмотря ни на что, с чем мы сталкиваемся, мы не будем пытать, унижать, убивать пленных. А если среди этих пленных есть военные преступники, они должны ответить по приговору суда, в котором им должно быть гарантировано право на защиту».

Его словам возмутили военкора и бывшего ополченца Владлена Татарского.

«Даниил что-то пытается донести Затулину, человеку, который совсем недавно объяснял Соловьёву, что Херсон и Запорожье – это не совсем Россия. Режиссёр трансляции – молодец, показал лица всех, когда Бессонов говорил о жёстких вещах. Старые импотенты не готовы к битве насмерть. Эстетика кувалды, песня «Don’t stress, я достану свинорез…» – тоже не про них. Именно такие, как они, довели нашу армию до пацифистского состояния, и когда 24 февраля нужно было начать убивать, солдаты и офицеры (!) думали, что им делать. За это они жестоко поплатились. Затулин и Ко Очень боятся заявлений Залужного. «Битва насмерть?! Нет!! Мы хотим договариваться», – видно в их перепуганных глазках. Боятся эти парни «драки бесшабашной». Также очень смешно также звучат слова Затулина о том, что он называл войной СВО, «когда за это грозили пальцем». Какой смельчак… Это максимально допустимая смелость для нынешнего российского чиновника».

И уж совсем не выбирая выражений в адрес политика высказался эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов:

«Да, Затулин, надо убивать на войне наших врагов украинцев, а ты Затулин чмо и ссыкло».

Самому политику, как и в прошлый раз со скандалом вокруг Херсона, пришлось выступить с подробным разъяснением.

«Вчера в эфире программы «60 минут на канале «Россия вызванный на прямую связь блогер Безсонов неожиданно стал хвалить и брать пример с Главкома ВСУ Залужного, заявившего на весь мир, что их новая религия – «убивать русских». Не вообще врагов в бою, а всех русских без разбора. Пришлось вступить в спор. Мы не можем и не должны уподобляться уродам, тем более становиться с ними на одну доску, провозглашая такие же лозунги. Почувствуйте разницу – бить по врагу и убивать его на поле боя или «убивать украинцев», потому, что они украинцы или «граждане Украины». Хорошо же после этого вещать об «освобождении» Неизбежное следствие войны – ожесточение душ и сердец. Люди, призывающие «долбануть ядерной бомбой» по Украине, то есть убить всех без разбора должны, наконец, осознать свою ответственность. Они вдохновляют врага на сопротивление. Как водится, интернет-бойцы из числа «ура-идиотов» немедля подняли крик. Придурок, пару месяцев назад из Георгиевского зала Кремля призывавший в своём блоге, после подписания договоров о вхождении новых субъектов в Россию, «грабить и убивать», так как «теперь за нами Россия», отметился ещё раз. Оказывается, 24 февраля из-за меня солдаты и офицеры нашей армии не знали, что надо делать. Им, дескать, пацифизм мешал. Часовню тоже я развалил, в XIII веке. Когда-то генерал Лебедь при мне сказал: «истеричные и заполошные никогда не победят». А нам надо победить. Вот на этом, а не на истерике, давайте и сосредоточимся», – говорится в заявлении Затулина.

А соведущий программы «60 минут» депутат Госдумы Евгений Попов вступился за коллегу по парламенту.

«Что касается спора между Даней Безсоновым и Константином Затулиным в нашей студии из-за слов людоеда Залужного про то, что «убивать россиян» — «новая религия». Мне кажется, стороны не поняли друг друга. Даня говорил о злости на фронте, в окопах — и эта злость оправдана. Тем более, когда о ней говорит Безсонов — воин, разведчик, который в бою с 14 года. Затулин — о том, что мы не людоеды и у нас нет «религии» «убивать украинцев» и кого бы то ни было. Оба тезиса верны. И абсолютно неуместны оскорбления и уколы, которые посыпались после. Безсонов с оружием в руках защищает Родину. Затулин возвращал и вернул Крым. И оказался под санкциями, когда они еще не были пустым местом. У нас у всех сейчас одна задача — отпор врагу и гарантии безопасности для граждан России. Уверяю вас, противник потирает руки, наслаждаясь столкновением единомышленников в публичном поле. Не доставляйте ему подобного удовольствия. Пусть сгорит от ненависти, а не от наслаждения», – резюмировал Попов.