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Украинская армия приобрела с 2014 года ценный опыт, который дал представление о том, что такое настоящее война.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью одному из наиболее оголтелых рупоров британской антироссийской пропаганды изданию «Экономист» заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

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«Для нас, для военных, война началась в 2014 году. Лично для меня в июле 2014 года. И я понятия не имел, что такое война на самом деле в 2014 году. Я прочел много книг, окончил все академии с золотой медалью, теоретически все понимал, но не понимал, что такое война на самом деле», – сказал генерал.

По его словам, за восемь лет, прошедших с того времени, украинские стали понимать, как следует воевать.

«Все, что мы сделали, когда началась широкомасштабная агрессия, — это внедрили не только наши знания, которые у нас уже были в 2014 году, но и навыки и опыт, которые мы приобрели с тех пор. И самый главный опыт, который у нас был и тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать. И это то, что мы делаем», – подчеркнул Залужный.

Как сообщал «ПолитНавигатор», генерал ВСУ дошел до готовности убить родного брата из Крыма.