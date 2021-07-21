21.07.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Статья Путина – угроза Украине и отказ ей в суверенитете» – Явлинский

Новости УкраиныОпубликованная президентом РФ статья об историческом родстве русских и украинцев напугала российского оппозиционера-либерала, основателя партии...

Опубликованная президентом РФ статья об историческом родстве русских и украинцев напугала российского оппозиционера-либерала, основателя партии «ЯБЛОКО» Григория Явлинского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Явлинский заявил в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», давая оценку статье российского лидера.

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«Давайте скажем прямо – про историческую часть можно спорить до бесконечности, это огромная тема. Но эта статья – угроза Украине, отказ ей в суверенитете», – считает политик.

При этом журналист издания отметил, что российское общество верит, что никакой войны не будет, потому что Запад не станет воевать за Украину.

«Я вам не советую даже размышлять об этом. Да, они не хотят в это ввязываться, да, они жалеют жизни своих солдат. Но это не безграничное терпение», – утверждает либерал.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Явлинский пугал развалом России в случае отказа от альянса с Западом.



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