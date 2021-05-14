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14.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина
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Ставка на националистов говорит о подростковом мышлении Зеленского – эксперт

Новости УкраиныДействия украинского президента Владимира Зеленского красноречиво показывают, что он окончательно встал на сторону радикальных...

Действия украинского президента Владимира Зеленского красноречиво показывают, что он окончательно встал на сторону радикальных националистов и настроен на эскалацию отношений с Россией.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил президент ИМЭМО Александр Дынкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё один шаг по эскалации отношений между Киевом и Москвой – это то, что Зеленский всё-таки разворачивается в сторону ультранационалистических сил – и в элите, и на улице. Это означает политическую неопытность президента Украины. Потому что если бы Зеленский был политиком с большим опытом, понимал бы, что Медведчук – безусловный актив, который можно использовать, если есть желание решать проблему Востока Украины.

Разбрасываться таким активом и полностью уходить на сторону, я не хочу называть фамилию, но мы все их знаем, других людей. С моей точки зрения, это демонстрация подросткового политического анализа», – сказал Дынкин.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Владимира Зеленского сделали президентом Украины для того, чтобы с помощью неквалифицированного руководства узурпировать власть в стране.

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