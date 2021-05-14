Ставка на националистов говорит о подростковом мышлении Зеленского – эксперт

14.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Действия украинского президента Владимира Зеленского красноречиво показывают, что он окончательно встал на сторону радикальных националистов и настроен на эскалацию отношений с Россией.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил президент ИМЭМО Александр Дынкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ещё один шаг по эскалации отношений между Киевом и Москвой – это то, что Зеленский всё-таки разворачивается в сторону ультранационалистических сил – и в элите, и на улице. Это означает политическую неопытность президента Украины. Потому что если бы Зеленский был политиком с большим опытом, понимал бы, что Медведчук – безусловный актив, который можно использовать, если есть желание решать проблему Востока Украины.

Разбрасываться таким активом и полностью уходить на сторону, я не хочу называть фамилию, но мы все их знаем, других людей. С моей точки зрения, это демонстрация подросткового политического анализа», – сказал Дынкин.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Владимира Зеленского сделали президентом Украины для того, чтобы с помощью неквалифицированного руководства узурпировать власть в стране.