Ставленник Запада в Республике Сербской уличён во лжи и малодушии

14.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Борющийся против власти и независимости Республики Сербской БиГ прозападный политик-скандалист, сын олигарха Драшко Станивукович во время выступления в парламенте боснийских сербов отказался от своих прежних слов.

Политик пообещал, что когда станет мэром столичной Баня-Луки, установит памятник сербским солдатам трех крупных войн, хотя ранее говорил, что поставит памятник сербскому защитнику и боевикам хорватской и бошнякской сепаратистских банд.

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Член парламентской фракции Партии демократического прогресса, бизнесмен и отпрыск богатой, живущей на Западе семьи, популярный блогер и политический враг лидера боснийских сербов Милорада Додика, кандидат в мэры столицы РС – Драшко Станивукович, виртуозно открестился от прежних своих слов. В частности, сегодня он сказал, что намерен установить в парке скульптурную композицию в виде трех сербских солдат – Первой и Второй мировых войн, а также кровавой гражданской войны 90-х.

В то время, как еще в 25 декабря 2019 года он в эфире ТВ «Альфа» говорил совсем другое.

«Например, как мэр Баня-Луки, я хочу создать Парк Мира, в котором центральная статуя будет состоять из скульптурных изображений трех солдат разных армий (Войска Республики Сербской (ВРС), Армии Боснии и Герцеговины (ABiH) и Хорватского вече обороны (HVO) . Скажем, люди, это позади!».

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Аналогичную идею Станивукович высказал в эфире телеканала N1 в апреле того же 2019 года:

«С другой стороны, я бы основал один парк, который назывался бы «Парк мира», как символ трех разных народов, которые когда-то участвовали в этом конфликте, но протянули руки друг другу. У меня уже есть видение, и я уже рисую контуры одной такой идеи».

Надо отметить, что тогда толерантные идеи политика, по всей видимости, подсказанные ему его западными кураторами, вызвали неприятие у не залечившей до конца раны кровопролития 90-х, сопровождавшегося массовыми этническими чистками сербского населения, граждан РС.

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«Строительство парка мира, в котором три разных солдата, среди прочего, будут представлять членов HVO и так называемой Армии БиГ, это то же самое, что установить памятник нацистским солдатам на Козаре (месте массовых зверств немцев в Боснии в годы Второй мировой войны и активного партизанского сопротивления – ред.), – прокомментировал фантазии оппозиционера депутат проправительственного Союза независимых социал-демократов (СНСД) Радован Ковачевич . – В этой идее Драшко Станивуковича, нет ничего нового или удивительного.

Это еще раз показывает, о каком незрелом человеке и политике идет речь, человеке, который не перестает удивлять нас своей ерундой. Во всем этом, можно найти единственное положительное только в том, что он не умеет реализовывать свои идеи и глупости».