Ставленник Зеленского призвал продолжить русофобскую политику Порошенко – даже в ущерб Украине

05.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на крайнюю убыточность и ущербность русофобской политики Петра Порошенко, Киев якобы должен продолжать идти прежним курсом и не снимать антироссийские санкции.

Об этом в эфире YouTube-канала «Hromadske» заявил новый директор Национального института Украины Александр Литвиненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша экономика меньше российской примерно в 11-12 раз. Соответственно, мы должны очень осторожно подходить к введению этих (антироссийских – прим. ред.) санкций. Например, с моей точки зрения, очень эффективными, несмотря на большие потери, но это было абсолютно правильно решение – это санкции по военно-промышленному комплексу, прекращение сотрудничества. Мы потеряли огромные деньги, но мы должны были пойти на это», – уверен соратник Зеленского.

Также Александр Литвиненко одобрил «разумный» запрет в стране на российские социальные сети.

«Были санкции, которые были очень сложными, с ценностного измерения – это санкции против российских социальных сетей. Вы помните, какой был большой скандал. Я до сих пор считаю, что это полностью оправданное решение, тем более, что эти санкции имеют скорее предупреждающее значение, кто хочет может обойти эти запреты. С другой стороны, они значительно уменьшили аудиторию российских соцсетей», – доволен «аналитик».