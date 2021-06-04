Ставший монархистом «голос Антимайдана» покатил бочку на бывших работодателей

04.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Перебравшиеся в Россию экс-соратники свергнутого майданщиками президента Украины Виктора Януковича не занимаются обещанным спасением Украины.

Об этом в эфире сетевого канала «Голос правды» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот.

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Он назвал бутафорией созданный в Росии экс-премьером Украины Николаем Азаровым и Владимиром Олейником «Комитет спасения Украины»

«Это всё чистейшие инсинуации и демонстрация, за которой ничего не стоит!.. Многие до сих пор сидят и ждут, что Россия вернёт им Украину и попросит её возглавить. Ну, бред же… Опять каждый сам решает свои вопросы, но никто не борется за эту землю, никто не собирается освобождать этих людей. Все ждут, что они сами освободятся. Но не освободятся, потому что их уже сожгли в Одессе, уже сожгли в Мариуполе, расстреляли и продолжают это делать. Люди находятся в заложниках, а с ними никто не работает», – сказал Кот.

Он рассказал, что некий человек «который работает пресс-секретарём на серьёзном мероприятии в серьёзной организации» предложил Коту поехать если не в Киев, то в Донбасс.

«Человек не понимает: я, как минимум, не могу просто сесть и поехать на Донбасс. Не могу! В силу разных причин. Думаю, это все понимают», – заявил экс-ведущий Антимайдана.

Также он не знает, когда покинувшие Украину вернутся туда, но добавляет, что для них «крайне важно» это сделать.

Также выступающий косвенно выразил недовольство российской политикой на украинском направлении.

«В последнее время я уже перестал скрывать своё убеждение, что не существует никакого другого решения по украинскому направлению, кроме как силового. Я складывал очень много разных схем и формул, течений и направлений; людей, которые находятся в Украине и России; те, кто отвечает за те или иные секторы. То, как семь лет строится эта работа, – она так строится только потому, что все понимают: только силовое решение. Никакого другого решения нет…

Но даже если будет силовое решение. А дальше что? А с кем дальше собираетесь работать? С теми же самыми? У вас мало примеров? Посмотрите, как вчерашние перебежчики в Крыму скакали за одних, а теперь стали «единороссами»; продолжают саботировать работу, тырить бабки и так далее. Мы всё это знаем… Зачем России проект «Украина»? Чтобы он снова где-то там рванул в неподходящий момент, как это происходит сейчас?», – возмущается Кот.

Примечательно, что Кот (первый слева на снимке) ранее сам принимал участие в раскрутке «Комитета спасения Украины», а затем партии русских украинцев, что вызвало недоумение у публициста Андрей Важдры.

В настоящее время Кот работает в структурах «православного олигарха» Константина Малофеева, критикует российскую власть и выступает с антисоветских и монархических позиций, заявляя, что «СССР уже давно нету, а люди с советской пораженческой ментальностью продолжают вышаркивать в высоких кабинетах власти и влиять на принятие важнейших решений».

По его словам, «единственно верная идея процветания державы и населяющих её народов – «За веру, царя и Отечество!».