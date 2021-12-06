Степанюк: Враги народа в Раде продали украинцев западным корпорациям

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Новости Украины

Принятый Верховной радой новый налоговый закон нацелен на уничтожение украинских фермеров и металлургии, чтобы Украина стала аграрным придатком Европы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крестьяне ничего не получат за свои земельные паи, они ещё будут давать взятки для того, чтобы избавиться от своего пая, потому что они не получат прибыли за сдачу своего пая. Сдача пая не перекроет все проблемы, которые возникнут при общении с налоговой. Новый закон устанавливает минимальные налоговые обязательства, несмотря на то, занимаешься ли ты предпринимательской деятельностью или нет.

Это противоречит многим практикам нормальных стран Европы и России, потому что там налог зависит от рода хозяйственной деятельности. У нас закон принят так, чтобы паи стали дешевле, и большие аграрные корпорации могли подешевле их скупить», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что депутаты, принявшие новый налоговый закон – продажные сволочи, наживающиеся на самых бедных украинцах.

«Этот закон идёт в русле, что Украина должна быть сырьевым придатком развитых стран. Он убивает всю нашу металлургическую отрасль, делая её неконкурентоспособной, и убивает мелких фермеров в угоду большим корпорациям. Написавшие этот закон – продажные сволочи, это враги народа, и, к сожалению, у нас не работает статья об измене родине, это подходит под то, что они делают. Они хотят получить дополнительно 30 миллиардов в бюджет, но нужно понимать, что все эти деньги вытянут из карманов самых бедных людей в виде повышения цен», – заключил Степанюк.