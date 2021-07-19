Стерненко в ужасе: После Лорак и Лободы в Одессу приедет Пореченков

19.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Концерты украинских артисток Ани Лорак и Светланы Лободы, которые запланированы в Одессе на середину августа, снова под угрозой срыва. Недовольные тем, что эти звезды шоу-бизнеса выступают в России и не поддерживают боевиков на Донбассе националисты предлагают отреагировать на их будущий визит.

Об этом в своем блоге заявил подозреваемый в убийстве одесский неонацист Сергей Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Эти две предательницы Украины уже несколько лет не выступали у нас на открытых мероприятиях. Боялись протестов. Однако после успеха Басты они уже потеряли страх. Напомню, Лорак поддержала армию, выступила против ВСУ, фотографировалась с Песковым (пресс-секретарь Путина) и собирала русские награды во время войны… Лобода не лучше в своей позиции. Она тоже получала награды в РФ, была лучшей российской певицей, участвовала в пропагандистских шоу и говорила что нет разницы, Украина или Россия. Для нее это одно и то же», – написал Стерненко на своей странице в соцсети.

А в своем видеоблоге он с сожалением отметил, что на визиты таких звезд на Украине больше нет такой реакции, как раньше (напомним, неонацисты уже срывали концерт Лободы в Одессе и пытались сделать то же с Ани Лорак, – авт.) и пригрозил, что такими темпами в страну приедет российский актер Михаил Пореченков.

«Теперь они могут спокойно ездить к нам и выступать тут, в Украине, не имея никаких проблем, потому что гражданскому обществу в большей степени пофиг на то, что у нас гастролируют всякие предатели и коллаборанты, а государство, очевидно, всему этому толерантно. И если я раньше шутил, что так скоро к нам может приехать и Пореченков, и начать выступать – тот, который стрелял по нашим солдатам в Донецком аэропорту, то, друзья, я вам скажу, что это не такая уж и шутка.

Если мы и дальше будем позволять выступать всем этим Лорак, Лободам и им подобным, то реально российская вся эта культура, если ее можно так назвать, будет агрессивно и дальше захватывать наше пространство, будет и дальше содействовать тому, чтобы у нас воспитывались целые поколения предателей, которые считают, что предавать свою страну, плевать на нее во время войны – это нормально, потому что Лорак и Лобода именно это сегодня и пропагандируют», – говорит Стерненко.