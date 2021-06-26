«Фанатам Басты – ганьба!» – в Киеве пытались сорвать концерт российского рэпера

26.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В пятницу, 25 июня, украинские националисты попытались сорвать концерт в Киеве российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста.

Так, у киевского концерт-холла StereoPlaza собралось около полутора десятка протестующих, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националисты проклинали артиста за посещение Крыма в обход Украины и обвиняли в работе на Кремль. Тем не менее, из «чёрного списка» за посещение полуострова Басту исключили ещё в сентябре 2020 года.

«Активисты» кричали потоку проходящих к клубу через турникет людей, что их кумир поддерживает «оккупацию» и финансирует армию «агрессора».

Зрителей увещевали в громкоговоритель, что те, кто идёт на концерт, поддерживает «оккупантов» и «убийство 14 тысяч украинцев».

Примечательно, что публика подняла на смех «протестунов», когда вдруг у них перестал работать «матюгальник»: «Ура, батарейки сели!» В ответ на это разъярённые националисты начали кричать «Басту – геть!», «Баста – путинская шестёрка». В противовес им из-за турникета нетрезвый фанат откровенно издевался над «протестунами» и кричал «Баста – поэт», чем крайне злил «свидомых».

«Вы думаете, российские бомбы вас минуют, когда будут падать вам на голову? Вы думаете, русские солдаты вас не застрелят, когда профинансированная с налогов Басты российская армия вторгнется в Киев?» – пытались националисты «вразумить» спокойно проходящих контроль охраны фанатов.

Кто-то из националистов бросил дымовую шашку, которую, впрочем, посетители концерта посоветовали засунуть себе по назначению. Тем не менее, «активисты» радовались и объясняли, что это так «подгорает» у фанатов рэпера. Далее «свидомые» начали петь: «Баста – х@@ло, ла-ла-ла-ла». Один из националистов хотел напасть на журналиста «Громадьского», заявляя, что «это – вата», однако «побратимы» ему пояснили, что он спутал СМИ со «Страной».

«С ваших денег российская армия купит себе снарядов, которые упадут вам на головы!» – стращали посетителей.

«Фанатам Басты – ганьба, ганьба, ганьба!» – кричали «свидомые» спокойно проходящим контроль фанатам.

Тем не менее, по информации местных СМИ, концерт состоялся при переполненном зале. Начало задержали на полчаса из-за потока людей.