«Стереть с лица земли порт Одессы». Как Россия ответит за мост?

Украинских террористов необходимо поставить на место за атаку на Крымский мост.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он убежден, что нужен военный ответ, который мог бы стать адекватной мерой реагирования.

«Это террористический акт, который направлен против мирных граждан. И организаторов, и исполнителей необходимо привести в чувство, дать понять, что такого рода действия безнаказанными не останутся», – сказал дипломат «Известиям».

О жестком военном ответе говорит и военный обозреватель Владислав Шурыгин.

«Я бы рассмотрел возможность в течение следующей недели разбомбить весь одесский порт как таковой, включая нефтяные, зерновые и прочие терминалы. Заодно бы решилась проблема с будущим зерновой сделки. А потом взялся бы за военно-политический центр — за Киев. После этого стоило бы объявить охоту на всё высшее военное и политическое руководство Украины», – предлагает свое решение Шурыгин.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу» напомнил, что после первого теракта на мосту в прошлом году был нанесен массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре.

«И сейчас мы это делаем уже плановом режиме – это стало обыденностью. Недавно все видели достаточно эффективный удар нашим оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым прятались украинские диверсанты. Подрыв рядом обвалил сразу же одну из опор. Это достаточно эффективный метод.

Тем более существует очень много мостов через Днепр, по которым до сих пор снабжаются западным оружием группировки ВСУ. И они пока ещё стоят. Вот, наверное, как минимум это должно быть ответом – нанесение ударов хотя бы соразмерно ущербу от атаки по Крымскому мосту», – подчеркнул Клинцевич.