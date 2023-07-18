Кровавый убийца сербов вновь грозит им войной и геноцидом

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Бывший командующий дивизией боснийских исламистов-карателей Насер Орич сделал ряд воинственных заявлений.

С 1992 по 1995 годы совершавший массовые и жестокие убийства сербов головорез заявил, что в Боснии вспыхнет новая война, передает РТРС.

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Разглагольствования о новой войне в БиГ и в частности в районе Подринья, Орич произнес в ходе празднования очередной годовщины своей карательной 28-й дивизии Армии Боснии и Герцеговины, которая отмечалась в городе Незуке. При этом сам город входит в состав Республики Сербской, как и Сребреница, где ранее базировалась исламистская оричевская банда.

На мероприятии присутствовали вице-президент Республики Сербской бошняк Джамиль Дуракович и заместитель мэра муниципалитета иСребрениц бошняк Хамдия Фейзич. Оба гостя аплодировали бандиту и убийце, при том, что как чиновники те получают жалованье из бюджета РС.

«На Дрине все началось, на Дрине все и закончится. Мы, в Подринье, рождены либо умереть, либо победить. Мы всегда будем побеждать», – пригрозил командир головорезов.

В свою очередь ветеранские организации Республики Сербской указали на то, что Орич не имеет права даже хвастаться своей 28-й дивизией, потому что она в 1995 году потерпела военное поражение от сербской армии. Перед этим сам командир головорезов бежал в Саарево, оставив своих товарищей. Сербские ветераны задаются вопросом, отреагируют ли суд и прокуратура Боснии и Герцеговины на новые угрозы или в очередной раз ничего не заметят.

Боевики Насера Орича на руинах разоренного и этнически вычищенного ими на Рождество 1993 года сербского села Кравица близ Сребреницы.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, где базировались банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича. Исламисты нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, пытая и жестоко убивая их население, сжигая дома и церкви, убив порядка 3,5 тысяч человек – от детей до стариков.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу. Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети.

После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными политехнологами был придуман мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования боснийских сербов уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.

Самого Орича родственники его жертв несколько раз пытались привлечь к суду, но он был несколько раз оправдан трибуналом в Гааге и боснийской судебной системе, находящейся в ведении его соплеменников-бошняков.