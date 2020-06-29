Стерилизация украинцев входит в план Запада – «слуги народа» лишь выполняют волю колонизаторов

29.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Озвученная украинской правящей партией национальная идея двигаться в сторону Запада, используя даже самые человеконенавистнические практики, ничего не имеет общего с национальными интересами Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще высказывание о стерилизации просто чудовищное, это переходит все границы (имеется в виду депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая, сославшись на зарубежный опыт, предложила стерилизовать часть украинцев – ред.).

Но тут вот, какая штука: к сожалению, это абсолютно логичное развитие того, что на Украине последние годы выдают за национальную идею. Национальная идея двигаться на Запад, стать удобными Западу, делать всё, как на Западе, и так далее. Ваше сосредоточение на этой идее, а также на идее противостояния России объяснимо, но это не национальные интересы Украины.

Объясняю, в том числе на данном примере: вот эти все идеи мальтузианства, а именно сокращения населения, является плоть от плоти западной философией. Американцы стерилизовали индейцев в резервациях, результат – изменение количества коренного населения Америки уменьшилось от пять до десяти раз.

Европейцы так поступали в своих колониях с неграми в Африке, в некоторых азиатских колониях. А нацистская Германия так же планировала поступать с покорёнными народами – убить, сделать работниками, а какую-то часть женщин стерилизовать, чтобы они больше не рожали», – заявил Михеев украинским оппонентам.

«Поймите, наконец, что это вовсе не тот рай, который вы себе нарисовали. Пока вы были со страшной Россией, население увеличивалось, промышленность развивалась, люди из ваших городов и сёл оказывались в руководстве огромной страны, были реальные элиты, которые оказывали влияние на события глобального масштаба.

Там, на Западе, вы всегда будете индейцами. Вы можете сколько угодно обвинять в этом Путина, Россию – вы и мы для них индейцы, но две большие разницы: мы готовы за себя постоять, а вы уже легли под них. А раз вы раскатались ковриком, по вам будут ходить и вытирать ноги.

Поэтому эта мадам, которая говорит о стерилизации вашего населения, она плоть от плоти именно этой идеи – то, что на Западе хорошо и то, что Запад нам говорит – это хорошо.

На Западе до сих пор есть группа мыслителей, которые тоже считают, что в отношении перенаселённости нужно действовать таким способом – прямо или косвенно стерилизовать огромные массы населения в других странах, конечно, не в Европе, не в США.

В каких странах – в тех, которые принимают эту полуколониальную зависимость. Вот так к вам относятся и никак иначе», – добавил эксперт.