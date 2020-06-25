Стерилизовать безработных? – Украинцы именно за это скакали на Майдане

25.06.2020, Донецк, Михаил Рябов

В украинских СМИ разгорается скандал из-за высказываний главы комитета Верховной рады по соцполитике Галины Третьяковой – представительница партии Владимира Зеленского предложила стерилизовать безработных украинцев, так как у них, якобы, рождаются дети «низкого качества».

Однако, на самом деле, возмущение словами Третьяковой выглядит показным и двуличным, ведь ставленница Зеленского попросту озвучила желание зарубежных бенефициаров о целенаправленной политике геноцида населения бывшей советской республики. Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Казалось бы, дискриминация по социальному статусу просто дополнит перечень нарушений прав человека на Украине, в числе которых уже есть дискриминация по национальному, религиозному, языковому, территориальному и другим признакам. Однако если взглянуть в корень, то становится понятным, что речь идет о целенаправленной политике геноцида украинского народа по заказу зарубежных бенефициаров.

Реализацию именно их интересов обеспечивают Зеленский и его «слуги». Варварские реформы в социальной сфере, медицине, образовании, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прочие мероприятия, которые вот уже больше шести лет осуществляют постмайданные власти, призваны обеспечить сокращение населения Украины. Здесь Западу нужно ровно столько людей, сколько будут обслуживать дальнейшую выкачку из страны ресурсов. Все остальные колонизаторам не нужны и подлежат ликвидации.

Всё это очень напоминает политику фашистской Германии в отношении оккупированной Украины. Донбасс понял это еще в 2014 году и потому со всей решимостью выступил против, защищая право жить, работать на своей земле и говорить на русском языке. Ответом стала вооруженная агрессия и конфликт, который длится уже седьмой год.

Именно потому и не заканчивается противостояние, что Донецк и Луганск идеологически опасны для Киева. На Донбассе демонстрируют совсем иную модель, чем та, которая была навязана Западом народу Украины», – подчеркнул Муратов.