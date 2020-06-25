Мажоры и фашисты снова делают Украину невеликой

25.06.2020, Севастополь

Нас так долго уверяли, что на Украине нет фашистов, нет нацистов, нет прочей воинствующей сволочи. И кто-то даже этому верил, пусть по улицам и шли колонны со свастиками. А людей в Донбассе убивали зигующие нелюди. Впрочем, не только в Донбассе.

Однако фашист – это не только подонок, убивающий Олеся Бузину во дворе его дома. Фашизм – это прежде всего, как очень точно писал Альбер Камю, тотальное презрение, ставшее элементом управления.

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Так вот, самое печальное на Украине сегодня – это то, что люди дорвавшиеся до власти, глубоко презирают и страну, и народ, её населяющий, но ещё они презирают здравый смысл в принципе. Галина Третьякова, возглавляющая комитет Верховной Рады по социальной политике, на днях это в полной мере проиллюстрировала.

СМИ рассказали нам, что заявила она примерно следующее: в бедных семьях рождаются дети низкого качества, а потому помогать им не надо, зато можно выкорчёвывать из нации неблагополучные элементы. В качестве примера Третьякова, которая, к слову, от подобных заявлений никак не пострадала, вспомнила Сингапур. Вспомнила – и стала госпожой соврамши, потому что в азиатской стране – совсем другая история. А то, что вещает Третьякова – это к нацистам, а ещё к пещерной части Америки, где в 20-х годах прошлого века и внедрили евгенику, стерилизовав десятки тысяч граждан.

Если вы хотите понять всю полноту мерзости того, что вещала Третьякова – посмотрите видео её выступления. Посмотрите обязательно, дабы осознать, на сколь илистое и дурно пахнущее дно скатилась украинская власть. Тут даже российские чиновники с их «питайтесь макарошками» и «государство вас не просило рожать» обзавидовались.

Но Третьякова – не монстр, не выродок; нет, она прямое следствие той системы, которая складывалась на Украине десятилетиями, когда люди раз в 5-6 лет становились расходным материалом и топливом в котле перемен и революций, ни к чему не приводивших. Ну, не считать же результатом очередной обман? И Третьякова, как и остальные её соратники, не решает никаких иных задач, кроме как оптимизировать территорию, вверенную кураторами украинскому правительству. На земле, которую сейчас распродают, не должно быть слишком много людей.

Ещё одна проблема заключается в том, что Третьякова беспросветно глупа. Это общая беда украинской власти. Нам ведь так долго вопили в ухо: да сколько можно видеть на руководящих постах бывших коммуняк и политработников – где новые лица, где свежая кровь? Ну и? Они пришли.

Ладно, крашеная хной Третьякова. Вы взгляните на тех, кто окружает президента Зеленского. Они больше похожи на хипстеров, пришедших в веганский магазин, чтобы затариться перед карантинной БДСМ-вечеринкой. Внешность тут не обманчива. Ведь решения они принимают соответствующие. Это абсолютно некомпетентные люди, которые ведут Украину не к пропасти даже, но уже по дну её.

Поэтому, когда два «гения» – эти украинские Бивис и Батхед – размышляют о коллеге, похожей на корабельную сосну, активную, но местами too much, они в полной мере отражают происходящее в их головах, ибо на большее априори не способны. И способными никогда не будут.

В 2013 году, глядя на светлые лица, валящие на Майдан, я, стоя на Площади независимости, хотел разрыдаться, потому что знал: порядочных и справедливых оттеснят сначала такие же, как и Янукович, бандюки-олигархи, а после их менеджеры, пялящиеся в инстаграм. Тогда я писал об этом. Но кто меня слушал?

Теперь мажоры и фашисты окончательно захватили власть на Украине. И стараются сделать её совсем невеликой. Впрочем, им и стараться для того не надо. Они по природе своей глупы и декструктивны.

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