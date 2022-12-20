Стешин порекомендовал главе СБ Молдавии собирать тревожный чемоданчик

20.12.2022  18:21 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


Москве стоило уже давно позиционировать себя так, чтобы молдавские власти постоянно находились в состоянии страха перед Россией, тогда, возможно, «всё бы пошло по-другому».

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москве стоило уже давно позиционировать себя так, чтобы молдавские власти постоянно находились в состоянии...

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Ведущий напомнил, что Молдавия опасается нападения России в 23-м году, как заявил руководитель службы безопасности и информации страны Александр Мустяцэ.

«Он опасается, что Россия нападёт на Республику в начале 23-го года из-за Приднестровья, разумеется. То есть в планах России пойти дальше, как сообщил господин Мустяцэ. Что скажешь?», – спросил радиоведущий.

«Я по странному совпадению смотрел вчера карту, где находится Молдавия, где Приднестровье. Очень соблазнительно. Я бы ему посоветовал чемодан, что ли, собрать», – сказал Стешин.

«Ты веришь, что мы пойдём на Молдавию, или это ирония?», – уточнил ведущий.

«Почему бы и нет. У этих мразей столько долгов к нам, и очень хорошо, что они боятся. Именно так надо было себя вести давным-давно. И всё, может быть, было бы по-другому в нашей жизни», – предположил военкор.

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